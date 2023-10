Erste Pro-Palästina-Demo in Plauen erregt Aufsehen

Organisiert hatte die Versammlung die Plauenerin Jacqueline. Weil die 43-Jährige in sozialen Netzwerken bereits einem Shitstorm ausgesetzt gewesen sei, möchte sie ihren Nachnamen nicht öffentlich nennen. Die Vogtländerin sei erst in diesem Jahr zum Islam konvertiert, habe viele Kontakte in die palästinensische Community. Um dieser eine Plattform zu geben, habe sie die Demonstration angemeldet. Die vielen zivilen Opfer der vergangenen Tage gingen ihr "ans Herz", wie Jaqueline gegenüber der "Freien Presse" sagte. "Wir werden alle gleich geboren und wir sterben alle gleich."

Die Teilnehmer bekundeten mit lautstarken Sprechchören ihre Solidarität mit den Palästinensern. Zwischen Stadt-Galerie und Wöhrl-Kaufhaus bildeten sie einen Kreis, in dem abwechselnd verschiedene Personen die größtenteils in arabischer Sprache formulierten Solidaritätsbekundungen vorgaben, die von allen anderen dann laut wiederholt wurden.

"Free palestine", "Stopp den Genozid in Gaza", "Wir sind gegen Gewalt in der Welt": Mit diesen und weiteren Parolen haben mehr als 100 Menschen am Samstagnachmittag in der Plauener Innenstadt ein Zeichen für die Bewohner des Gazastreifens gesetzt. Die erste Kundgebung dieser Art im Vogtland war angemeldet gewesen und wurde von einem großen Polizeiaufgebot begleitet.

Demo-Teilnehmer: "Wir wollen in Frieden leben"

Auch Nidal Alsharqawi war mit seiner Familie zu der Versammlung gekommen. Der 39-Jährige sei vor acht Jahren aus Syrien nach Deutschland geflüchtet, seine Wurzeln lägen im Gaza-Streifen, sagte er. Alsharqawi half bei der Kommunikation zwischen Demoteilnehmern und der Polizei, erklärte auch die Lautstärke, in der die Parolen gerufen wurden: "Bei uns ist jede Kundgebung so laut. Auch auf Hochzeiten wird laut gerufen, das ist unsere Kultur. Die Energie muss raus", sagte er. Alsharqawi verwies auf die schwierige Lage der Zivilisten im Gazastreifen, die seit Jahren in einer Art "Großgefängnis" leben würden, die Versorgung mit Strom, Wasser und Lebensmitteln sei schwierig. Den Angriff der Hamas auf Israel und das Morden verurteilte er. "Das hat uns alle geschockt, wir wollen in Frieden leben", sagte der Neu-Plauener, dessen Kinder in Sachsen geboren wurden und der seit Jahren im Vogtland berufstätig sei. "Die Zivilisten auf beiden Seiten tragen keine Schuld", sagte eine andere Teilnehmerin der Demonstration.

135 Demo-Teilnehmer, 72 Einsatzkräfte der Polizei

Plauens neuer Polizeichef Daniel Kurzbach stellte während der Kundgebung keine besonderen Vorkommnisse fest. Einige unbeteiligte Passanten suchten das Gespräch mit ihm und erkundigten sich nach den Hintergründen der lautstarken Kundgebung.

Polizei und Versammlungsbehörde zählten in der Spitze 135 Demoteilnehmer. Im Einsatz waren Beamte der Polizeidirektion Zwickau sowie von der sächsischen Bereitschaftspolizei. Insgesamt 72 Einsatzkräfte waren vor Ort, ebenso Vertreter der Versammlungsbehörde des Landratsamtes.

Bereits im Vorfeld war einem 22-jährigen Syrer, der sich auf dem Weg zur Versammlung befand, ein Tierabwehrspray abgenommen worden, teilte die Polizei am Abend mit. Grund: Das Mitführen von Schutzwaffen stelle einen Verstoß gegen das sächsische Versammlungsgesetz dar.

Am kommenden Samstag soll es erneut eine Pro-Palästinä-Demo geben, kündigte die Organisatorin an. Bereits am Freitagabend hatten 150 Plauener ihre Solidarität mit Israel bekundet. (nd)