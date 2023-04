Ex-Grüner gibt sein Mandat zurück

Plauen.

Der Reichenbacher Pfarrer Andreas Alders (Foto) war lange in der Kommunalpolitik aktiv. Nun zieht sich der frühere Grüne aus dem vogtländischen Kreisparlament zurück. Der Kreistag des Vogtlandkreises hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend der Abberufung des Netzschkauers Alders mit großer Mehrheit zugestimmt. Alders hatte Anfang Februar unter anderem wegen des Ukraine-Krieges seinen Austritt aus seiner Partei erklärt und beantragte in diesem Zusammenhang ebenfalls sein Ausscheiden aus dem Kreistag. Das Gremium muss dem Antrag aus formalen Gründen zustimmen, vier Räte votierten dagegen, 51 indes dafür. (su)