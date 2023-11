Fahranfängerin in Plauen bei Verkehrsunfall verletzt

Die 18-Jährige war am Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto an ein anderes Fahrzeug gekommen. Über Details informierte am Freitag die Polizei.

Eine Fahranfängerin hat am Donnerstagnachmittag in Plauen einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei am Freitag in ihrem Pressebericht informierte, befuhr die 18-Jährige am Donnerstag gegen 15.30 Uhr die Rähnisstraße in Richtung B 173. Auf Höhe des Hausgrundstücks 45 touchierte sie mit ihrem Mini Cooper im...