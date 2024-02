Feuerwehrleute schmeißen nach Streit mit der Stadt Plauen hin: Freiwillige Wehr geopfert für Geld vom Freistaat

Im Streit um die Zwangsvereinigung der Freiwilligen Feuerwehr Straßberg mit Neundorf sind die 14 Feuerwehrleute die Verlierer. Ihrer Meinung nach geht es nur ums Geld.

Die Straßberger Feuerwehrleute haben in den letzten Monaten alle Register gezogen. Sie haben um ihren Standort gekämpft, waren kompromissbereit. Sie agierten manchmal polemisch, oft waren sie aber hilflos. Nun haben viele von ihnen resigniert. Sogar fast alle, wenn es stimmt, was ein Kamerad am Samstagabend zur Krisensitzung in Aussicht stellte:...