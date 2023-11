Filmreife Fahrt auf der Motorhaube im Vogtland: Vor Gericht reicht der Täter dem Opfer die Hand

Nach einem Unfall wollten sich die Beteiligten verständigen, als der Verursacher plötzlich Gas gab - den Kontrahenten auf der Front seines Autos. Nun folgte der Prozess - mit überraschendem Ausgang.

Einen solchen Fall hat Rechtsanwalt Herbert Posner in 30 Berufsjahren nicht erlebt. „Bei manchen Zeugenaussagen musste ich schon in mich hinein lachen“, gestand der Jurist nach der Verhandlung am Amtsgericht Auerbach.