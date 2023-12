Prozess um versuchten Totschlag am Postplatz in Plauen: „Ist es das wert, sich für zwei Mädchen abstechen zu lassen?“

In der Gerichtsverhandlung um die Ereignisse vom 7. Mai dieses Jahres im Stadtzentrum von Plauen hat das Opfer ausgesagt. Der Mann gab an, er glaube nicht an ein politisches Motiv für die Tat.

Noch immer leide er an den Folgen der Verletzungen, sagt der junge Mann in Saal 241 des Zwickauer Landgerichts. „Ich habe starke Schmerzen, wenn es kalt ist und wenn ich den Kopf drehen will", berichtet er. Bei seinen Worten ist ihm die Verunsicherung anzumerken: Er überlegt lange, spricht leise, seine Augen suchen immer wieder einen festen...