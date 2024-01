„Freie Sachsen“ treten zur Kreistagswahl im Vogtland an

Die rechtsextremistische Partei sammelt Unterstützungsunterschriften für die Wahlzulassung im Vogtland. Mit welchen Kandidaten sie antreten will.

Die vom Verfassungsschutz als Neonationalsozialisten eingeschätzten „Freien Sachsen“ wollen zur Kreistagswahl am 9. Juni im Vogtland antreten. Das verkündete die Partei am Donnerstag bei einer Kundgebung mit rund 50 Teilnehmern in Plauen. Sie warb dort zugleich um Unterstützungsunterschriften, die für die Zulassung zur Wahl notwendig sind....