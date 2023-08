Frontalcrash nahe des Elsterradweges in Plauen

Ein Unfall mit zwei leichtverletzten Frauen hat sich am Montagabend nahe des Elsterradweges ereignet. Etwa um 20.45 Uhr stießen die Bikerinnen laut Polizei zusammen. Den Hergang schildert die Behörde so: Eine 28-Jährige befuhr den Radweg an der Elster aus der Rähnisstraße kommend. Sie wollte rechts in Richtung Stresemannstraße abbiegen. In...