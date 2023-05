Plauen.

Die Geheimnisse des Schlosshanges über und unter Tage können am heutigen Donnerstag um 16.30 Uhr entdeckt werden. Treffpunkt ist der Eingang des Luftschutzmuseums an der Syrastraße. Bei dieser Führung gibt es viel Wissenswertes über die Rekonstruktion der Amtsgärten und Schlossterrassen zu erfahren. Außerdem kann der Blick von der Bastion genossen werden. Anschließend geht es weiter in die fünf Bergkeller unterhalb des Schlosshanges. Ausstellungsstücke, Dokumente und Tafeln zum Bombenkrieg in Plauen 1944/45 lassen dieses dramatische Stück Plauener Geschichte nachempfinden. Die Führung ist aufgrund von Sicherheitsbestimmungen für maximal 20 Personen und nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet. Die Führung dauert anderthalb Stunden. Eine Anmeldung ist vorab in der Tourist-Information unbedingt erforderlich (Telefon 03741 291-1027). (bju)