Gemeinde Pöhl bringt Bushäuschen auf Vordermann

Mit dem erfolgten Ausbau des Radwegenetzes nimmt die Gemeinde Anpassungen der Infrastruktur in Angriff.

Das in die Jahre gekommene Bushäuschen im Pöhler Ortsteil Neudörfel soll ersetzt werden. „Es ist das erste Bushäuschen, das wir jetzt in Angriff nehmen“, erklärte Bauamtsleiter Peter Sprandel in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Das Häuschen sei in einem schlechten Allgemeinzustand. Standort und Ausführungen entsprechen nicht...