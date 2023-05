Großes Familienfest in Plauener Altstadt

Plauen.

Die Kinder- und Jugendeinrichtungen Kinderland, eSeF und Oase werden mit vielen weiteren Partnern am Sonntag in Plauens Altstadt ein großes Familienfest gestalten. Das Festmotto lautet "Handwerk und Kunst in Kinderhände". Zwischen 14 und 18 Uhr kann man sich an zahlreichen Ständen kostenfrei handwerklich und künstlerisch ausprobieren. Das Festgelände erstreckt ich von der Johanniskirche entlang des Mühlgrabens, über die Gärten der Weberhäuser und Handwerkerhöfe bis zum Malzhaus. (bju)