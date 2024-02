Großfriesener suchen neue Ortschaftsräte

In den Plauener Ortsteilen laufen die Vorbereitungen für die Kommunalwahlen am 9. Juni. Ortsvorsteher Wolf Rüdiger Ruppin will erneut kandidieren. Was in diesem Ort in Großfriesen sonst noch geplant ist.

Am 9. Juni wählen die Bürger des Ortsteils einen neuen Ortschaftsrat für die nächsten fünf Jahre. Neun Sitze sind zu vergeben. Auf diesen neun Stühlen sollen nach Möglichkeit auch ein paar neue Ortsteilvertreter sitzen. Darüber hat Ortsvorsteher Wolf Rüdiger Ruppin (CDU) informiert. „Wir machen einen Aushang, um neue Wahlkandidaten zu...