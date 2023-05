Hier relaxen schon die Minis: Neue Babysauna im Plauener Stadtbad begeistert auch die Eltern

Ein neues Angebot für die Kleinsten kommt bei den Gästen im Plauener Stadtbad so gut an, dass die Verantwortlichen es ab Herbst ausbauen wollen. Auf was Eltern achten müssen.

Eiswürfellutschen nach dem Saunagang und Seifenblasen gegen Langeweile auf der Frischluftrunde. So geht Chillen für die Kleinsten im Stadtbad. Oskar aus Plauen genießt das neue Verwöhnprogramm, lauscht dem Vogelgezwitscher im Saunarium und rekelt sich auf seinem Handtuch. "Er war tiefenentspannt. Danach hat er richtig gut geschlafen. Daran merkte... Eiswürfellutschen nach dem Saunagang und Seifenblasen gegen Langeweile auf der Frischluftrunde. So geht Chillen für die Kleinsten im Stadtbad. Oskar aus Plauen genießt das neue Verwöhnprogramm, lauscht dem Vogelgezwitscher im Saunarium und rekelt sich auf seinem Handtuch. "Er war tiefenentspannt. Danach hat er richtig gut geschlafen. Daran merkte...