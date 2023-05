Info-Veranstaltungen zu Windkraftanlagen

Der Verein Pro Vogtlandschaft lädt zu zwei Info-Veranstaltungen zum Thema Windkraftanlagen ein. Anlass ist der geplante Bau von mehreren Windrädern nahe Unterkoskau und Langenbach. Die Veranstaltungen finden am Montag, 15. Mai, um 19 Uhr in Langenbach im Gasthaus Zur guten Quelle und am Freitag, 12. Mai, 19 Uhr in der Alabamahalle...