Internet-Phänomen Drachenlord taucht im Vogtland unter

Ein seit Jahren von Anti-Fans verfolgter ehemaliger Youtuber findet offenbar Gefallen am Vogtland. Nachdem er im Sommer in Plauen unterwegs war, hat er nun im Landkreis ein vorübergehendes Domizil gefunden.

Plauen. Der ehemalige Youtuber Rainer Winkler wohnt offenbar schon seit Monaten in einem Dorf im Vogtlandkreis. Wie sein Vermieter der "Freien Presse" am Dienstag sagte, lebe der 34-Jährige seit September in seinem Haus. Anfangs habe er nicht gewusst, um wen es sich handelt, so der Gebäudeeigentümer. Winkler habe ihm daraufhin berichtet, dass er seit Jahren auf der Flucht ist und sich verstecken muss.

Am Wochenende war es vor dem Haus zu einem Polizeieinsatz gekommen. Rund 30 Personen hatten sich dort aufgehalten, die Beamten sprachen acht Platzverweise aus. Seitdem sind in dem Ort in unregelmäßigen Abständen Streifenwagen unterwegs, so eine Polizeisprecherin.

Alles begann 2011 mit der Veröffentlichung von Videos bei Youtube

Rainer Winkler, der aus dem mittelfränkischen Emskirchen stammt, wird seit Jahren von Anti-Fans, den sogenannten Hatern, verfolgt und schikaniert. Im Jahr 2011 hatte er damit begonnen, Videos zu produzieren, die er unter dem Pseudonym Drachenlord auf der Internetplattform Youtube veröffentlichte und mit denen er bekannt wurde.