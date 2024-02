Jocketaer Sporthalle wird am Wochenende zum Dschungel

Der Jocketaer Carnevalsclub startet in die heiße Phase der laufenden Faschingssaison. Das Programm steht.

Die Pöhler Sporthalle wird am Wochenende zum großen Dschungel. Tänze von Tieren und Amazonen, der Auftritt von Tarzan und Jane oder der von Paradiesvögeln. Denn diese und andere Themen bestimmen am Samstagabend auf der Bühne der Sporthalle in Jocketa das Geschehen. Um 20 Uhr startet dort die erste Sitzung der 55. Saison des Jocketaer...