Jüdische Ritualstätte in Plauens Unterwelt? Experten wollen Geheimnis lüften

Das Wasserbecken in einem mittelalterlichen Keller des Vogtlandmuseums könnte eine Mikwe sein. Die These wird kontrovers diskutiert: Was dafür und was dagegen spricht.

Es war der Punkt aufs I eines erfolgreichen Festwochenendes 100 Jahre Vogtlandmuseum Plauen. Hunderte Gäste haben am zweiten Juli-Wochenende das Flair in den Innenhöfen genutzt, Musik gehört und die Bewirtung genossen, doch im Fokus standen Führungen durch die historischen Keller. Besucher drängten sich, um daran teilnehmen und einen Blick in...