Junge Wikinger kapern den Kindertag

Zu einem großen Kinderfest lädt der Spiel-Spaß-Kindertreff-Verein mit seinem Familienzentrum in Plauen für den Kindertag am 1. Juni in das Parktheater im Stadtpark ein. Von 15 bis 18 Uhr wird es am Donnerstag im oberen Gelände wieder ein Bühnenprogramm sowie jede Menge Aktionsstände mit Kinderschminken, Hindernislauf, Hau den Lukas, Würfelbude...