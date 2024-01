Junger Mann in Plauen von drei Männern verletzt: Besteht ein Zusammenhang zum Angriff auf Bestattungsdienst-Mitarbeiter?

Ein 16-Jähriger wurde Donnerstagabend am Dörffel-Denkmal (Bärenstein) von drei Männern geschlagen. Bevor er flüchten konnte, wurde er bestohlen. Ob es eine Verbindung zu einem Übergriff nahe des Vogtland-Klinikums Samstagnacht gab.

Bei einem Angriff in Plauen ist ein 16-Jähriger von drei Männern geschlagen und leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am Donnerstag zwischen 20 und 21 Uhr im Park zwischen Oberem Bahnhof und Bärensteinturm auf Höhe des Dörffel-Denkmals.