Kampf gegen Krankheit: Chefin des Erich-Ohser-Hauses verabschiedet sich von Plauen

Kunsthistorikerin Iris Haist leidet an einer seltenen Krankheit, die sie im Alltag sehr beeinträchtigt. Dieser sagt die 40-Jährige jetzt den Kampf an. Beruflich hat das Konsequenzen.

Für Iris Haist, promovierte Kunsthistorikerin und Leiterin der Galerie e.o.plauen in der Plauener Nobelstraße, beginnt Mitte des Jahres ein neuer Lebensabschnitt. Die 40-Jährige streicht in ihrer Wahlheimat der vergangenen drei Jahre die Segel. Der Schritt falle ihr schwer, sagt sie in einem Gespräch mit der „Freien Presse“. Warum hat sie...