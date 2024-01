Kartenvorverkauf zum 20. Plauener Theaterball gut angelaufen

Zum 20. Theaterball feiern die Gäste „Die lange Nacht der Oscars“. Nach einem Jahr Pause ist der Tango Argentino im Haus der Kleinen Bühne zurück. Junges Publikum darf sich im Löwel-Foyer vergnügen.

Die schillernden „Oscars“ für die besten Filme werden normalerweise im Dolby Theatre in Los Angeles vergeben. In diesem Jahr bekommt auch die Spitzenstadt etwas vom Glamour ab. Am 10. Februar laden der Theaterförderverein und das Ensemble des Vogtlandtheaters zum 20. Theaterball ein. Auf „Viva Espana!“ im Vorjahr folgt nun „Die lange...