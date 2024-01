Kinderpornografie: Polizei ermittelt Klarnamen von zehn Verdächtigen aus dem Vogtland und stellt bei Durchsuchungen Datenträger sicher

Die Beschuldigten sind zwischen 16 und 52 Jahren alt. Bei den Ermittlungen griffen die Einsatzkräfte auf Informationen einer Organisation aus den USA und der Staatsanwaltschaft Hannover zurück.

Vogtland. Mehrere Durchsuchungen in Zusammenhang mit Kinderpornografie haben Beamte der Kriminalpolizei mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei im Januar im Vogtlandkreis vorgenommen. Dabei wurden elektronische Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Vorangegangen waren dem laut Polizeidirektion Zwickau umfangreiche Ermittlungen der Kriminalaußenstelle Plauen, die zehn Tatverdächtige mit Klarnamen und Adresse ermittelt hat. Neben den Datenträgern fanden die Einsatzkräfte bei zwei Beschuldigten Drogen beziehungsweise zwei illegale Waffen.

Beschuldigte zwischen 16 und 52 Jahre alt

Die männlichen Beschuldigten sind zwischen 16 und 52 Jahre alt. Acht davon haben eine deutsche und jeweils einer eine irakische beziehungsweise bulgarische Staatsangehörigkeit. Die geschädigten männlichen und weiblichen Kinder und Jugendlichen werden laut Polizei auf sechs bis 16 Jahre geschätzt.

Während die Polizei in acht Fällen wegen Verbreitung beziehungsweise Besitzes von Kinderpornografie ermittelt, wird zwei weiteren Beschuldigten die Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern beziehungsweise sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt vorgeworfen. Die beiden Erwachsenen hatten Mädchen auf Chatportalen kontaktiert und versucht, sie zum Versenden von Nacktbildern oder zum Geschlechtsverkehr zu überreden.

Die Mitteilung der Straftaten erfolgte in sieben der zehn Fälle über das National Center for Missing & Exploited Children, kurz NCMEC. Dabei handelt es sich um eine halbstaatliche Organisation in den USA, die sich für vermisste oder ausgebeutete Kinder einsetzt. Öffentliche Medienplattformen wie Instagram, Snapchat oder Facebook seien per Gesetz verpflichtet, entsprechende Bilder oder Videos an diese Organisation zu melden, sobald sie hochgeladen werden.

In einem Fall habe die Staatsanwaltschaft Hannover mitgeteilt, dass sie in einem Verfahren einen Vogtländer ermittelt hat, der ein jugendpornografisches Video einer Jugendlichen in einer Whatsapp-Gruppe mit 110 Teilnehmern verbreitet habe.

Da man sich bereits mit dem Empfang einer entsprechenden Datei des Besitzes kinder- oder jugendpornografischer Inhalte strafbar macht, rät die Polizei zur Vorsicht bei einer Mitgliedschaft in Whatsapp-Gruppen mit vielen oder gar fremden Teilnehmern. (lh)