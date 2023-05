MDR-Gottesdienst aus der Lutherkirche

Plauen.

Jeden Sonntag strahlt der Radiosender MDR Kultur ab 10 Uhr einen Gottesdienst zum Mit- und Nachhören aus. An diesem Sonntag kommt er aus der Plauener Lutherkirche. Neben den Mitgliedern der Gemeinde werden auch Vertreterinnen und Vertreter des politischen Lebens im Gottesdienst mitwirken. Die Predigt hält Superintendentin Ulrike Weyer. Chor- und musikalische Leitung liegen bei Kantorin Susanne Häußler. In der Wendezeit - am 7. Oktober 1989 - brannten am Seitenportal der Lutherkirche unzählige Kerzen als Zeichen der Hoffnung auf Veränderung und Freiheit. Heute engagiert sich die Gemeinde unter anderem für die Integration Geflüchteter. (bju)