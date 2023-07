Mit Messer bedroht? Was in der Plauener Straßenbahn passiert sein soll

Plauen.

Was der 21-jährige Mann damit bezweckte, in der Straßenbahn nach Preißelpöhl ein Messer zu zücken, ist noch unklar. Passiert ist der Vorfall am Dienstag in der Straßenbahn gegen 14 Uhr. Verschiedene Passagiere müssen das mitgekriegt, etliche sich von dem Messer-Mann bedroht gefühlt haben. Unter anderem zwei Mädchen, die sich in ihrer Angst an die Straßenbahnführerin gewandt haben sollen, sagt Polizeisprecherin Karolin Hemp. Erfahren hat die Polizei das von einem Passagier. Der Mann rief bei der Polizei an und schilderte das Geschehen. Unter anderem auch, dass der Messer-Mann an der Haltestelle Martin-Luther-Straße ausstieg und in Richtung Pausaer Straße lief.