Neue Citymanagerin weiß, was Plauen noch attraktiver machen könnte

Im früheren Laden Kodoma in der Klosterstraße 1 gibt es jetzt ein Citybüro. Kleiderständer und Regale erinnern noch an die Zeit, als das Büro von Britt Sünderhauf (links) ein Geschäft für Mode und Genuss gewesen ist. Am Montag erhielt sie unter anderem Besuch von „Vogtland vernetzt“-Koordinatorin Theresia Schumann. Bild: Ellen Liebner