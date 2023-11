Neuer Chef des Polizeireviers Plauen: „Postplatz bleibt unser Schwerpunkt“

Seit gut sechs Wochen leitet Daniel Kurzbach das Polizeirevier in Plauen. Für Kriminelle in der Innenstadt soll es ungemütlich werden, kündigt er an. Was hat er vor?

Tatsächliche Kriminalität und das Sicherheitsgefühl der Bürger gehen häufig auseinander. So verwundere es ihn kaum, sagt Daniel Kurzbach, dass das Image der Plauener Innenstadt nach wie vor getrübt sei, obwohl sich die eigentliche Lage im Vergleich zum Frühjahr verbessert habe. „Wenn Freunde oder Bekannte Ängste schildern, zum Beispiel... Tatsächliche Kriminalität und das Sicherheitsgefühl der Bürger gehen häufig auseinander. So verwundere es ihn kaum, sagt Daniel Kurzbach, dass das Image der Plauener Innenstadt nach wie vor getrübt sei, obwohl sich die eigentliche Lage im Vergleich zum Frühjahr verbessert habe. „Wenn Freunde oder Bekannte Ängste schildern, zum Beispiel...