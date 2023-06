Neundorfer Verein 1. FC Ranch bringt die Kleinen ganz groß raus

An der Querstraße in Neundorf tut sich was in Sachen Nachwuchsarbeit. Das hat mit der Mitgliederentwicklung der vergangenen Jahre und mit dem bevorstehenden Wochenende zu tun.

Die Zukunft eines jeden Vereins liegt im Nachwuchs. Was die Altersstruktur angeht, braucht sich der an der Querstraße beheimatete 1. FC Ranch nicht zu verstecken. Denn unter den 170 Sportlern befinden sich 70 Kinder. Das entspricht einem Anteil von rund 41 Prozent. Da ist nahe dran an der Hälfte der Mitgliedschaft. Diesem hohen Anteil von...