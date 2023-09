Orgelfahrt stoppt in Burgk, Schleiz und Stelzen

Nicht nur für Musikliebhaber ein Erlebnis sind die Orgelfahrten. Es geht auch um die Kirchen, ihre Architektur und nette Meschen, denen man begegnet.

Orgelfahrten sind ein Konzertprojekt von Matthias Grünert, dem Kantor der Dresdener Frauenkirche. Damit kommt er erneut in die Region und spielt an drei Tagen jeweils eine knappe halbe Stunde auf Orgeln der Kirchen in verschiedenen Orten. Vom 15. bis 17. September geht es durch den Saale-Orla-Kreis. Am Freitag, 15. September, ab 17.30 Uhr in...