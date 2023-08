Paar in Kauschwitz feiert seltenen Ehrentag: Das Geheimnis von 65 Jahren Eheglück

Einen besonderen Ehrentag feierten am Mittwoch Renate und Claus Geisler aus Kauschwitz. Das Paar kann auf 65 Jahre Eheglück schauen. Was zum jetzigen Jubiläum so war wie am Tag der Hochzeit.

