Personalnot führt zu weiteren Fahrtausfällen bei der Plauener Straßenbahn

Die Personalnot aufgrund eines hohen Krankenstandes bei der Plauener Straßenbahn hält an. Darüber hat das Verkehrsunternehmen am Donnerstag informiert. So können auch am Freitag nicht alle Straßenbahnlinien laut Fahrplan bedient werden. Es gibt nicht ausreichend Fahrer, teilte Verkehrsleiter Martin Strehlau mit. Auf folgenden Linien werden am...