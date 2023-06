Pflegenetzwerk des Vogtlandkreises informiert kostenfrei

Das Pflegenetzwerk des Vogtlandkreises bietet weitere kostenfreie Themennachmittage an. Ziel ist es, für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ein Lotse zu sein und entsprechend zu informieren. Los geht es am morgigen Mittwoch um 14 Uhr im Stadtbüro am Postplatz 9 in Rodewisch. Eine Pflegeberaterin von der AOK Plus wird über das Thema „Leistungen...