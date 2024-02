Pilze, Bakterien, Kiefern-Borkenkäfer: Was der geschundene Vogtland-Wald in den nächsten Jahren noch überstehen muss

Sie kümmern sich um Plauens Stadtwald: Die Förster Michael Ernst und Steve Fischer müssen den Spagat hinbekommen, die dominierenden Fichten-Monokulturen in robusten Mischwald umzuwandeln und zugleich Gewinne zu erwirtschaften. In diesem Jahr erwartet Plauen 700.000 Euro Gewinn. In der Stadtratssitzung gab es Lob für die Förster. Bild: Ellen Liebner