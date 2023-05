Plauener DJ-Urgestein Gerd Schremmer will noch paar Jahre ranhängen

DJ-Urgestein Gerd Schremmer, der in den Tanzsälen Musik noch mit Tonbändern abspielte, lädt diesen Samstag zur Jubiläumsparty in die Plauener Ranch ein. In der Kultkneipe startete er 1979 erstmals mit der Diskothek Alpha durch. Die Originaljacke (Foto) hält der Disco-Oldie bis heute in Ehren. Foto: Thomas Voigt