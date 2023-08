Plauener Feuerwehr rettet Fische vor dem Ersticken

Der Plauener Mühlgraben führt zurzeit kaum noch Wasser. Für die Fische wurde das zum ernsten Problem. Wie die Feuerwehr helfen konnte.

Einer großen Zahl von Fischen haben die Brandbekämpfer der Freiwilligen Feuerwehr Plauen-Stadtmitte am Samstag vermutlich das Leben gerettet. In Abstimmung mit der Berufsfeuerwehr pumpten sie drei Stunden lang Wasser aus der Weißen Elster in den daneben verlaufenden Mühlgraben. Dies war dringend nötig. Der Mühlgraben führt zurzeit kaum noch...