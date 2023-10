Plauener Folkherbst: Intensive Balkanmusik voller Tiefe

Die Band Herje Mine stand zum vierten Wertungskonzert am Samstagabend auf der Malzhaus-Bühne.

Mit dem 4. Wertungskonzert stand Herje Mine am Samstagabend auf der Kellerbühne des Malzhauses. Die Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland lieben die Balkanmusik in all ihren Facetten. So leisteten Izabela Kaldunska an der Violine, Friederike von Oppeln Bronikowski an der Klarinette, Gal Levy am Schlagzeug, Jakob Petzl am...