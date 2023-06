Plauener Grundschüler wollen Sächsischen Kinderkunstpreis gewinnen

Die Schultheatergruppe der Plauener Grundschule „Am Wartberg“ nimmt an diesem Samstag an der Verleihung des 8. Sächsischen Kinderkunstpreises in Meißen teil. Die Gruppe besteht aus 16 Schülern der 2. Klassen, und der Großteil der Kinder habe einen Migrationshintergrund, teilte Lehrerin Kerstin Eichelkraut mit. Antreten werden die Schüler...