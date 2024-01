Plauener Kolonnaden: Haema-Blutspendezentrum nimmt neue Fläche in Betrieb

Der private Blutspendedienst zieht innerhalb des Stadtzentrums um. Was Spender jetzt beachten müssen.

Am Freitag schließt der private Blutspendedienst Haema am Klostermarkt seine Türen früher als gewöhnlich. Bereits ab 17.30 Uhr ist Schluss. Denn das Plauener Blutspendezentrum packt derzeit Kisten und zieht vom bisherigen Standort am Oberen Steinweg in das Einkaufscenter Kolonnaden an der Bahnhofsstraße um. Für Spender gelten deshalb nicht...