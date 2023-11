Plauener Pizzeria wird Opfer von Einbrechern

Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Pizzeria in Plauen ist das Ziel von Einbrechern geworden. Die unbekannten Täter haben sich laut Polizeibericht in der Nacht zum Montag gewaltsam Zutritt zu den Räumen des Lokals an der Stresemannstraße verschafft. Dort entwendeten die Täter Bargeld, ein Tablet, eine Smartwatch der Marke Samsung sowie ein Lenovo-Laptop, wie die Polizei am...