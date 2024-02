Plauener Schuldirektor zeigt im Erich-Ohser-Haus seine erste Bilder-Ausstellung

Christian Gößl ist ein vielseitig interessierter Mensch. Im Erich-Ohser-Haus ist jetzt etwa ein Dutzend seiner Graffiti-Arbeiten und Siebdrucke zu sehen. Aber er hat auch noch andere Talente.

Für Eltern und Schüler der Montessori-Schule ist Christian Gößl kein Unbekannter. Seit 2016 leitet er die Bildungseinrichtung am Chrieschwitzer Hang. Für manche Besucher der Talsperre Pirk dürfte der 37-Jährige aber ebenso ein bekannter Name sein. Denn seit Jahren gibt er mit der Band Sommersöhne an der Ruine Stein am Ufer der Talsperre...