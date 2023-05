Polizeieinsatz beim Plauener Rummel: Das war der Grund

Mehrere Einsatzkräfte rückten am Samstagabend beim "Vogelschießen" an. Was dahinter steckte.

Der Plauener Festplatz steht in diesen Tagen im Zeichen des "Vogelschießens". Am Samstagnachmittag wurde der größte und älteste Rummel des Vogtlands offiziell mit Schützenaufzug, Armbrustschießen und Festbier-Anstich eröffnet. Doch nur wenige Stunden später sorgte ein Polizeieinsatz für Aufsehen und lenkte vom fröhlichen Treiben ab. Der Plauener Festplatz steht in diesen Tagen im Zeichen des "Vogelschießens". Am Samstagnachmittag wurde der größte und älteste Rummel des Vogtlands offiziell mit Schützenaufzug, Armbrustschießen und Festbier-Anstich eröffnet. Doch nur wenige Stunden später sorgte ein Polizeieinsatz für Aufsehen und lenkte vom fröhlichen Treiben ab.