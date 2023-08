Proteste vor Dachgeschossfenstern mit herabgelassenen Rollos in Plauen: Doch wo ist der Drachenlord?

Bis auf nächtliche Lärmbelästigungen blieb die Lage im Plauener Stadtteil Haselbrunn in der Nacht zum Samstag friedlich. Zwar belagerten zeitweise über 50 Personen, teilweise aus anderen Bundesländern angereiste sogenannte Hater (im Eigenjargon „Haider“), jenes Eckhaus an der Rückertstraße, in dessen Dachgeschoss die Hass-Community ihr...