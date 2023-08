Regionalkaufhaus in Plauen: Wann geht es los?

Kommendes Jahr soll es in Plauen ein Regionalkaufhaus geben - „spätestens“, wie Wirtschaftsförderer André Körner im Frühjahr verkündet hat. Doch erst jetzt ist eine Machbarkeitsstudie in Vorbereitung. Es geht also recht schleppend voran, aber: „Wir sind da auf jeden Fall dran“, so Körner. Er setzt bei der Finanzierung auf das...