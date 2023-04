Ruth Müller-Landauer ist tot: Plauener trauern um ihre "Neideiteln"

Plauens erste Ehrenbürgerin Ruth Müller-Landauer starb am Freitag in der Mittagsstunde. Das fröhliche Lachen der 93-Jährigen wird vielen Plauenern fehlen. An diesem Samstag hätte man es hören sollen - zu zwei geplanten Auftritten in der Stadt.

Mit Betroffenheit reagierten die Gäste des Heimattages am Samstagvormittag im Plauener Pfaffengut auf die traurige Nachricht. Dort, wo Ruth Müller-Landauer fast zu Hause war, unzählige Auftritte mit der Tanzgruppe und als Plauener Original, der "Neideitel", absolvierte, sollte sie auch am Samstag ihre Bühne bekommen. Stattdessen lud Plauens... Mit Betroffenheit reagierten die Gäste des Heimattages am Samstagvormittag im Plauener Pfaffengut auf die traurige Nachricht. Dort, wo Ruth Müller-Landauer fast zu Hause war, unzählige Auftritte mit der Tanzgruppe und als Plauener Original, der "Neideitel", absolvierte, sollte sie auch am Samstag ihre Bühne bekommen. Stattdessen lud Plauens...