Schuleinweihung nach Sanierung

Plauen.

Bereits seit Februar dieses Jahres wird in der Grundschule Am Wartberg in Plauen wieder fleißig geschrieben, gerechnet, gelernt und gespielt. Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit haben Schüler, Lehrer und Mitarbeiter ihre umfassend sanierte Schule bezogen. Die feierliche Eröffnung wird nun nachgeholt. Sie soll laut Mitteilung der Stadtverwaltung in der kommenden Woche am Donnerstag stattfinden. (bju)