Schwerer Unfall bei Pausa: Vier Verletzte und hoher Sachschaden

Aus bisher unklarer Ursache geriet ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn.

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Pausa sind vier Menschen verletzt worden. Ein 77-Jähriger war am Dienstagmittag mit seinem Pkw Skoda auf der Staatsstraße 316 in Richtung des Pausaer Ortsteils Unterpirk unterwegs. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch schilderte, geriet der Mann aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenspur. Der Skoda...