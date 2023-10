Schwerer Unfall zwischen Reuth und Thossen im Vogtland

Auf regennasser Fahrbahn war am Dienstagabend ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort fuhr gerade ein anderes Auto.

Bei einem Unfall wurde am Dienstagabend ein Mann schwer verletzt, zwei Fahrzeuge waren abschleppreif. Wie die Polizei berichtete, befuhr ein 22-Jähriger gegen 18 Uhr mit seinem Audi die S 311 aus Richtung Reuth in Richtung Thossen. In einer Kurve geriet der 22-Jährige auf regennasser Fahrbahn auf die Gegenspur und kollidierte dabei mit dem...