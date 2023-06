Senior um viel Geld betrogen

Klingenthal.

Die Polizei im Vogtland hat am Freitag vor verdächtigen Anrufen und Kurznachrichten auf dem Handy gewarnt. Denn immer wieder gelingt es Betrügern, vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. So haben unbekannte Täter am Donnerstag in Klingenthal zugeschlagen und sich von einem 78-Jährigen einen vierstelligen Betrag erschlichen. Im Laufe des Tages, heißt es seitens der Polizei, seien viele Bürger auf ähnliche Weise kontaktiert worden: Sie erhielten eine SMS mit dem Inhalt, dass ein Familienangehöriger eine neue Telefonnummer habe und dieser aufgrund einer Notlage Geld benötigen würde. Im Bereich der Polizeidirektion Zwickau wurden 27 derartige Fälle gemeldet. Außer dem Klingenthaler Fall blieben alle anderen erfolglos. Der Vogtländer veranlasste mehrere Überweisungen. Ein vierstelliger Geldbetrag kam zusammen. Im Zweifel rät die Polizei, das zuständige Revier zu verständigen oder den Notruf zu wählen - "bevor Daten preisgegeben oder Zahlungen veranlasst werden". Auch Verwandte und Bekannte sollten laut Polizei dafür sensibilisiert werden, dass es sich bei den genannten Vorfällen um Betrug handeln könnte. (sasch/lh)