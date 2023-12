Sicherheit in der Plauener Innenstadt: Warum Rathaus-Chef Steffen Zenner eine Videoüberwachung am Postplatz auf Eis legt

Im Sommer diskutierte der Stadtrat über weitreichende Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitslage. Auch das Thema Videoüberwachung spielte eine Rolle. Mittlerweile ist es ruhig geworden. Warum?

Die Ereignisse am 7. Mai dieses Jahres auf dem Postplatz in Plauen hatten im Frühjahr eine öffentliche Debatte um die Sicherheit in der Innenstadt ausgelöst. Derzeit läuft zu den Vorkommnissen der Strafprozess: Ein 23-Jähriger ist am Zwickauer Landgericht wegen versuchten Totschlags angeklagt; er soll an jenem Sonntagnachmittag einen zwei...