Solarpark so groß wie 40 Fußballfelder in Weischlitz geplant

Auf 28,5 Hektar soll in Weischlitz ein Solarpark entstehen. Der Gemeinderat hat jetzt den ersten Schritt getan, um das Bauvorhaben eines Hamburger Investors voranzubringen.

In eine Freiflächen-Solaranlage will der Energieerzeuger Enerparc mit Sitz in Hamburg in Weischlitz investieren. Das Bauvorhaben stellte Alexander Braune von dem weltweit tätigen Unternehmen jetzt dem Weischlitzer Gemeinderat vor. Es ging darum, dass die Räte der sogenannten Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Solarpark...