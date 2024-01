Soldatengräber wachsen und die Hoffnung schwindet: Warum die Döbrichs aus Elsterberg dennoch in der Ukraine bleiben wollen

Was machen die Döbrichs? Auf viele Leseranfragen gibt es nun Neues von dem Ehepaar aus Elsterberg, das seit über 20 Jahren in der Ukraine lebt. Und auch im Krieg dort ausharrt. Sie machen anderen Mut.

Nur wenig ist abartiger, als die Tatsache, dass sich Menschen an einen Krieg gewöhnen. Hasteten die Menschen bei Luftalarm noch 2022 mehrmals täglich in die Schutzkeller, wird das Schrillen der Sirenen im fast dritten Kriegsjahr nunmehr nur registriert. In dem Dorf Protopopiwka in der Zentralukraine, wo Gabi und Achim Döbrich jetzt zu Hause...